شكرا لقرائتكم الزمالك لطارق حامد: انت الأفضل بالنسبه لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل و كتبت الصفحة الرسمية للزمالك " لاعبنا المقاتل طارق حامد! لقد كان موسم أكثر من رائع، ساهمت معنا في تتويجنا بالبطولات، بذلت ما في وسعك، أنت الأفضل بالنسبة لنا، جمهور ناديك هو سندك الوحيد". Advertisements فاز يوسف البلايلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" 2019 المقام حاليا فى مدينة الغردقة. وحصد البلايلي لاعب منتخب الجزائر والاهلي السعودي الحالي والترجي التونسي السابق الجائزة بعد منافسة مع طارق حامد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، وأنيس البدري نجم منتخب تونس و الترجي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك لطارق حامد: انت الأفضل بالنسبه لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.