شكرا لقرائتكم أنتي تشاتشيتش: الإسماعيلي خصم عنيد وبيراميدز استحق الفوز في النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الصعب والهام على الإسماعيلي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدا أنها كانت مباراة غاية في الصعوبة وأمام خصم عنيد يمتلك إمكانيات كبيرة، إلا أن بيراميدز استحق الفوز في النهاية.
أضاف تشاتشيتش بأن بيراميدز سيطر على مجريات الأمور بالشوط الأول والإسماعيلي بادل بالهجمات في الشوط الثاني، ولكن الفريق نجح في تحقيق الهدف المطلوب والتسجيل والفوز وحصد 3 نقاط.
أشار إلى أنه كانت هناك بعض الأخطاء في وسط الملعب بسبب إجهاد أحمد توفيق ونبيل دونجا كما أنه دفع بعمر جابر في وسط الملعب لمزيد من التأمين ومنع وصول الكرة للاعبي الإسماعيلي ونجح في ذلك.
شدد المدرب على أن المشكلة الأكبر كانت في فقدان الكرة بوسط الملعب خلال المباراة ومع تعديل طريقة اللعب بنزول رجب بكار يمينا ودخول عمر جابر للوسط تغير الوضع وأصبح الفريق أكثر سيطرة وسجل هدف الفوز.
وفاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80، بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 19، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة.
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