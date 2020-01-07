شكرا لقرائتكم حكام مباريات غدا من الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلائع الجيش وحرس الحدود : محمد الحنفى واحمد ساهر ورضا جبر.. ومحمد صابر حكما رابعا. Advertisements سموحة ووادى دجلة : محمد ابو خاطر ومصطفى حسين وهشام طلب.. ومحمد الشرقاوى حكما رابعا. انبى والاتحاد : محمود عاشور ومحمد محمود لطفى واحمد عطية .. واسلام القماش حكما رابعا.

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