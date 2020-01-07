شكرا لقرائتكم كامل أبو علي: رونالدو يريد زيارة مصر .. وأنتظروه الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كامل أبو علي رجل الأعمال أن نجاح حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل في عام 2019، والذى يقام في مدينة الغردقة للمرة الثانية في تاريخ مصر هو نتاج كل القائمين عليها.

وقال أبو علي في تصريحات لقناة أون سبورت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد زيارة مصر، موضحا أن سيوجه له الدعوة في الصيف المقبل

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال، بالإضافة إلى النجم العربي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب في المسابقات الإفريقية المحلية للأندية يتنافس عليها الثلاثي طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، وأنيس البدري نجم منتخب تونس والترجي.

أما جائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا يتنافس الثلاثي جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومعين شعباني المدير الفني للترجي التونسي.