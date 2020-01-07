شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم الإسماعيلي بلدغة "دودو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق بيراميدز فوزا مهما على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 19 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة فنيا رغم وجود مساحات كبيرة في خطوط الفريقين وخوض الفريقين المباراة بأدوار هجومية من أجل الوصول إلى شباك الفريق المنافس.

كان بيراميدز هو الأنشط هجوميا في العشرين دقيقة الأولى من عمر الشوط قبل أن يعيد الدراويش ترتيب أوراقهم ويفرضون سيطرتهم على وسط الملعب ويشكلون خطورة على مرمى بيراميدز.

ونجح كلا الفريقين في الوصول إلى مرمى الآخر سوى أحمد الشناوي مع بيراميدز أو محمد مجدي مع الإسماعيلي، ولكنه لم ينجح كلاهما في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف.

وفشل عمر جابر في استغلال أخطر هجمات المباراة في الدقيقة 39 نتيجة خطأ فادح من محمد مجدي حارس مرمى الدراويش الذي أسقط الكرة بعدما أمسك بها لتصل إلى جابر الذي فشل في التعامل معها رغم أن المرمى كان فارغا.

وتحصل بيراميدز على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44 ومررها عبد الله السعيد إلى أحمد توفيق الذي سددها أعلى مرمى الإسماعيلي ورد الإسماعيلي بهجمة مباغتة في الدقيقة الثاني من الوقت بدل الضائع يتصدى لها أحمد الشناوي، وتنتهي أحداث الشوط الأول بلا أهداف.

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وانقذ احمد الشناوي هدف محقق للإسماعيلي في الدقيقة 49 من متابعته لرأسية عماد حمدي لاعب الدراويش والتي وصلته من ركلة ركنية.

لجأ لاعبو الإسماعيلي إلى وسيلة التسديد المباشر على مرمى بيراميدز في وسيلة نحو الوصول إلى مرمى أحمد الشناوي وسدد لاعبيه أكثر من كرة على المرمى ولكن جاءت بعيدة عن الثلاث خشبات.

أضاع بيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلية فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 74بعد استلام تمريرة سحرية من محمد صادق من الجبهة اليمنى ولكن سددها أعلى مرمى بيراميدز.

وأحرز دودو الجباس هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد استغلال كرة سحرية من عبد الله السعيد أهداها ببراعة في مرمى الدراويش، ليضع فريقه في المقدمة.

ولم تأتي محاولات الدراويش لإدراك التعادل بأية فائدة في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة لينتهي اللقاء بفوز صاحب الأرض بهدف نظيف.