شكرا لقرائتكم أشرف حكيمي: أعمل بجد للبقاء على القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي والمرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد، سعادته بحضوره في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل في عام 2019، والذى يقام في مدينة الغردقة للمرة الثانية في تاريخ مصر بعد نسخة 2010.

وقال حكيمي أنا جئت إلى الغردقة للاستمتاع بهذه الليلة التى يتوج فيها أفضل لاعب أفريقي، موضحا أنه يعمل بجد من أجل البقاء على القمة ولا يمكن له توقع ما سيحدث في العام المقبل.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال، بالإضافة إلى النجم العربي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

Advertisements

أما جائزة أفضل لاعب في المسابقات الإفريقية المحلية للأندية يتنافس عليها الثلاثي طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، وأنيس البدري نجم منتخب تونس والترجي.

وبشأن جائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا يتنافس الثلاثي جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومعين شعباني المدير الفني للترجي التونسي.