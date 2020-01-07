شكرا لقرائتكم الهلال يواصل مطاردة النصر بثلاثية في شباك الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب أمام مضيفه أهلي جدة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وبدأت المباراة مثيرة كعادة مبارياتهما الماضية، حيث كاد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي أن يفتتح التسجيل بعد مرور 10 دقائق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

رد الهلال لم يتأخر كثيراً حيث سنحت فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي اخترق دفاع الأهلي وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس ياسر المسيليم.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن لاعبه سالم الدوسري من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 38 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 45+1 ارتكب مدافع الهلال ياسر الشهراني خطأً فادحاً حينما مرر الكرة للبرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي والذي بدوره مررها لزميله عمر السومة والذي كان مواجهاً للمرمى ليضع الكرة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وكاد الهلال أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين حينما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز تمريرة مميزة من زميله البيروفي آندري كاريليو ليرواغ المدافع محمد خبراني ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تواصلت اثارة المباراة وتبادل الفريقان الهجمات التي بدأت للأهلي تحديداً للاعبه الجزائري يوسف بلايلي الذي اخترق دفاع الهلال وسدد كرةً قوية ذهبت خارج المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وكاد مهاجمه عمر السومة أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

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ورد الهلال سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة من زميله البيروفي كاريليو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها.

وسنحت فرصة محققة للهلال للاعبه البيروفي كاريليو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وكاد لاعب الاهلي عبدالفتاح عسيري أن يسجل الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من زميله الجزائري يوسف بلايلي ليراوغ المدافع محمد جحفلي ويسدد الكرة بذكاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 70 ارتكب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي خطأً فادحاً حينما تباطأ في إبعاد الكرة ليخطفها الكولومبي غوستافو كويلار والذي بدوره مررها لزميله الفرنسي بافتيمبي غوميز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه البيروفي كاريليو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله ياسر الشهراني ليراوغ المدافع محمد خبراني ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الأهلي سريعاً وكاد مدافعه البرازيلي لوكاس ليما أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة الهلالية.

وعند الدقيقة 90 تمكن مدافع الهلال علي البليهي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما حول عرضية زميله محمد البريك برأسه لتستقر في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة لينفرد بالمركز الثاني وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، مع تبقي له مواجهة مؤجلة ستكون أمام الفيصلي، في حين بقي الأهلي على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز الرابع.