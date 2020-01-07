نتائج الأفضل في أفريقيا 2019 | استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 .. منتخب الكاميرون النسائي .. منتخب الجزائر «رجال» .. يوسف بلايلي أفضل لاعب داخل القارة .. رياض محرز أفضل هدف

حقق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الأول فى استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب أفريقي فى العام الماضى 2019.

واختارت الجماهير، محمد صلاح فى الصدارة ردا على سؤال صفحة "الفيفا" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": من سيكون مرشحك المفضل للفوز بجائزة الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لأفضل لاعب أفريقي 2019؟.

وحصد محمد صلاح اللقب بنسبة 42% متفوقا علي ساديو ماني بنسبة 39% و رياض محرز بنسبة 18%.

منتخب الكاميرون للسيدات

توج منتخب الكاميرون للسيدات بجائزة أفضل منتخب نسائي في عام 2019 بقارة إفريقيا، والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

ونجح منتخب الكاميرون في التفوق على منافسيه منتخبي جنوب إفريقيا والكاميرون.

المنتخب الجزائري

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توج المنتخب الجزائري بجائزة أفضل منتخب في القارة السمراء وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و 2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.

توج يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحصد بلايلي الجائزة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، وكأس الأمم الأفريقية مع الجزائر والمنافسة مع التونسي أنيس البدري لاعب الترجي، والمصري طارق حامد، المنتقل الى نادي الأهلي السعودي.

رياض محرز يحصل على جائزة أفضل هدف

حصد نجم الجزائر رياض محرز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا عن هدفه في شباك نيجيريا بنصف نهائي أمم إفريقيا الماضية وذلك على هامش الحفل التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"