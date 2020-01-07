رسميًا .. يوسف بلايلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء

توج يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحصد بلايلي الجائزة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، وكأس الأمم الأفريقية مع الجزائر والمنافسة مع التونسي أنيس البدري لاعب الترجي، والمصري طارق حامد، المنتقل الى نادي الأهلي السعودي.

وتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و 2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.