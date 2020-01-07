الأفضل في أفريقيا: متعب يوجه رسالة لمحمد صلاح

أشاد عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق خلال لقائه بفضائية "أون سبورت " على هامش انطلاق احتفالية الأفضل في أفريقيا والمقامة بمدينة الغردقة بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي قائلا :" صلاح نجح كرويا في وضع مصر في مكانه ثانية ". وطالب عماد متعب محمد صلاح بعدم الرحيل عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي والاستمرار في تحقيق الانجازات والبطولات معه . وتابع متعب: " وجهة نظري محمد صلاح يظل في ليفربول فهو فريق من أهم الأندية على مستوى العالم ويتواجد بها أفضل لاعبي العالم وحقق كافة البطولات ". Advertisements وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذي يتنافس على لقب نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى. وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

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