الهلال يهزم الأهلي في الكلاسيكو ويواصل ملاحقة النصر

اسماء السيد - تغلب فريق الهلال على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر من دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.
تقدم الهلال أولاً عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 37 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك عمر السومة التعادل للأهلي في الدقيقة 45 بعد انفراده بمرمى عبدالله المعيوف إثر خطأ دفاعي.
وتمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الشوط الثاني من منح الأفضلية للهلال مستغلاً خطأ دفاعياً ليسجل في شباك ياسر المسيليم في الدقيقة 70، قبل أن يختتم علي البليهي أهداف الهلال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد أن اقتنص عرضية من الركلة الركنية أودعها برأسه في الشباك.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام الفيصلي، فيما توقف الأهلي عند 23 نقطة في المركز الرابع.
ملخص المباراة:
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