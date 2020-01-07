شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 إقامة ثلاث مباريات في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر، حيث استضاف أسوان نظيره الجونة، فيما حل الإنتاج الحربي ضيفاً علي المصري البورسعيدي، بينما واجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز.

الجونة يتعادل مع أسوان فى مباراة مثيرة تحكيمياً بالجولة 12 فى الدورى

استطاع فريق الجونة انتزاع نقطة ثمينة من نادى أسوان، بعد انتهاء اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم تماسيح النيل فى الشوط الأول بهدف نظيف لمحمد الصباحى من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الجونة فى الشوط الثانى بهدف من ركلة جزاء أيضاً لأحمد حمدى. بهذا التعادل يرفع أسوان رصيده إلى النقطة 9 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام، كما يرفع الجونة رصيده إلى النقطة 13 فى المركز الـ12 بالجدول. Advertisements

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول عن طريق باسم مرسى فى الدقيقة 37، وتعادل محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 53.

جاء هدف الإنتاج عن طريق باسم مرسى من خطأ فادح لأحمد مسعود حارس مرمى المصرى الذى قام بتمرير الكرة بالخطأ لباسم مرسى على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد الكرة مباشرة فى المرمى معلنًا عن هدف السبق للعجلات الحربية ، واستطاع محمود وادى إدراك هدف التعادل لأبناء المدينة الباسلة من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

فاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الـ12 بالدورى.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 19، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة.