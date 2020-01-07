الزمالك لطارق حامد بعد خسارة الأفضل فى أفريقيا: "أنت الأفضل بالنسبة لنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على دعم طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعد خسارة لقب أفضل للاعب داخل قارة افريقيا، ووجهت الصفحة الرسمية رسالة لطارق حامد جاء نصها: "لاعبنا المقاتل طارق حامد! لقد كان موسمًا أكثر من رائع، ساهمت معنا في تتويجنا بالبطولات، بذلت ما في وسعك، أنت الأفضل بالنسبة لنا، جمهور ناديك هو سندك الوحيد".

طارق حامد وفاز يوسف البلايلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 2019 المقام حاليًا فى مدينة الغردقة. Advertisements وحصد البلايلي لاعب منتخب الجزائر والأهلي السعودي الحالي والترجي التونسي السابق الجائزة بعد منافسة مع طارق حامد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، وأنيس البدري نجم منتخب تونس و الترجي. وحصد المنتخب الجزائري، جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2019، خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا المقام حاليًا في مدينة الغردقة بمصر، متفوقًا على منتخبي السنغال ومدغشقر، وحصل منتخب الجزائر على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت في مصر، فيما تأهل المنتخب السنغالي إلى النهائي قبل الخسارة 1-0 أمام الخضر، في المقابل كان منتخب مدغشقر الحصان الأسود في البطولة.

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