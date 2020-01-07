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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لطارق حامد بعد خسارة الأفضل فى أفريقيا: "أنت الأفضل بالنسبة لنا" والان مع تفاصيل الخبر
طارق حامد
وفاز يوسف البلايلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 2019 المقام حاليًا فى مدينة الغردقة.
وحصد البلايلي لاعب منتخب الجزائر والأهلي السعودي الحالي والترجي التونسي السابق الجائزة بعد منافسة مع طارق حامد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، وأنيس البدري نجم منتخب تونس و الترجي.
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