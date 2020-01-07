شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفسخ عقد خالد جمال وباسم عبد العزيز ويُعير محمود صلاح للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين فسخ تعاقد الثنائى خالد جمال وباسم عبد العزيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما وافق الجهاز الفنى للفريق على إعارة محمود صلاح إلى فريق بلدية المحلة لنهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

من ناحية أخرى، يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

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ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.