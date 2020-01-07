طنطا يفسخ عقد خالد جمال وباسم عبد العزيز ويُعير محمود صلاح للمحلة

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من ناحية أخرى، يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.
وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.
ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.
من جانبه، أكد أيمن المزين أنه فريقه يستطلع لتفادي الأخطاء التى وقع فيها خلال المباريات الماضية ومنها لقاء الزمالك، موضحًا أن فريقه وقع في أخطاء ساذجة تسببت في خسارته لمباراة لزمالك التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأوضح المدير الفنى لطنطا عقب اللقاء أنه لديه غيابات مؤثرة في الفريق، وواجه فريقه سوء حظ في المباراة، وأضاف أنه عندما تتقدم على الزمالك بهدفين كان يجب أن يحافظ على تقدمه وأوضح أن فريقه واجه منافس كبير وافقتد طنطا خدمات أربعة لاعبين من القوام الأساسي للفريق في مباراة الزمالك.
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