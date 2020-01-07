شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفلة استعراضية في أفضل لاعب بأفريقيا على أنغام "ألف ليلة وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا المقام حاليًا فى سهل حشيش بالغردقة، لقطة استعراضية لأحد فرق الرقص الاستعراضى، على أنغام "ألف ليلة وليلة" للمطربة الراحلة أم كلثوم، وذلك قبل الإعلان عن اسم الفائز بلقب الأفضل حيث يتنافس محمد صلاح مع ساديو ماني نجما ليفربول على جائزة أفضل لاعب في القارة مع النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب أفريقي في العامين الأخيرين 2017 و2018 ، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016.

وفاز المنتخب الكاميروني للسيدات بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2019، وذلك خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019 المقام حاليًا في مدينة الغردقة بمصر، وتفوق المنتخب الكاميروني على نظيره النيجيري وكذلك منتخب جنوب أفريقيا للسيدات.

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في العامين الأخيرين 2017 و2018 ، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016، ونجح محمد صلاح في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2019 وقد سجل هدفا في النهائي امام توتنهام، بالإضافة إلى كأس العالم للاندية.

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وحصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بالتساوي مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج مهاجم آرسنال، كما حصد المركز الرابع في اختيارات الفيفا للأفضل في العالم عن موسم 2019، والمركز الخامس على العالم في اختيارات مجلة فرانس وفوتبول، وأخيرا توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.

فيما نجح ساديو ماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2019 ، ومونديال الأندية، وقاد منتخب السنغال للوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا التى أقيمت في مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 1-0.

النجم السنغالي ساديو ماني خلال عام2019 شارك مع ليفربول في 52 مباراة، سجل 31 هدفا وصنع 13 آخرين، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وحصل على لقب هداف البريميرليج.

على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده السنغالي خاض 11 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 3، واستطاع قيادة أسود التيرانجا للتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا ولكن لم يحصد اللقب بعدما خسر منتخب بلاده أمام الجزائر بهدف دون رد.