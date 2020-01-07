شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: نجوم الكرة العالمية "مبهورين" بحضارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، إن استضافة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل في عام 2019، في مدينة الغردقة يدعو للفخر ورسالة أمان للعالم كله أن مصر قادرة على استضافة جميع بطولات العالم بما فيها كأس العالم، وأكد الصقر أن أساطير العالم في كرة القدم والذين حضروا للغردقة ومن قبلها للأهرامات مبهورين بحضارة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية، وثمن أحمد حسن وجود محمد صلاح مع ماني ومحرز في قائمة الأفضل في أفريقيا موضحًا أن اللاعبين الثلاثة حققوا انجازات كبيرة خلال العام المنقضي ويستحقوا هذه المكانة

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال، بالإضافة إلى النجم العربي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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أما جائزة أفضل لاعب في المسابقات الإفريقية المحلية للأندية يتنافس عليها الثلاثي طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، وأنيس البدري نجم منتخب تونس والترجي.

وبشأن جائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا يتنافس الثلاثي جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومعين شعباني المدير الفني للترجي التونسي.