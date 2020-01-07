أحمد حسن: نجوم الكرة العالمية "مبهورين" بحضارة مصر

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ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال، بالإضافة إلى النجم العربي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
أما جائزة أفضل لاعب في المسابقات الإفريقية المحلية للأندية يتنافس عليها الثلاثي طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، وأنيس البدري نجم منتخب تونس والترجي.
وبشأن جائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا يتنافس الثلاثي جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومعين شعباني المدير الفني للترجي التونسي.
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