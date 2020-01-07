شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكمًا لمباراة إنبى والاتحاد.. والحنفى للطلائع والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات غدًا الأربعاء ضمن الأسبوع الثانى عشر من الدورى الممتاز، على النحو التالى:

طلائع الجيش وحرس الحدود: محمد الحنفى واحمد ساهر ورضا جبر.. ومحمد صابر حكما رابعا.

سموحة ووادى دجلة: محمد ابو خاطر ومصطفى حسين وهشام طلب.. ومحمد الشرقاوى حكما رابعا.

إنبى والاتحاد : محمود عاشور ومحمد محمود لطفى واحمد عطية .. واسلام القماش حكما رابعا.

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وتختتم غدًا الأربعاء منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة ثلاثة مواجهات تجمع طلائع الجيش مع حرس الحدود وسموحة مع وادى دجلة وأخيراً إنبى يستضيف الإتحاد السكندرى.. ويواجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهرًا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث فاز الطلائع على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل وفاز الحدود على بيراميدز بهدف دون رد فى إطار مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة مشدداً على ضرورة توخى الحذر من قوة المنافس ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الحدود مكون من : "محمد بسام ، أحمد سامى، أحمد علاء، عاصم صلاح، على الفيل، فرانك ستيفن، مهند لاشين، كابوريا، أحمد سمير، كريم طارق، زولا"

على الجانب الآخر يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاستكمال نتائجه المتميزة هذا الموسم بتخطى عقبة الطلائع ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من: "أحمد محمود السعدني - حسن مجدي - خالد سامي - مصطفى محمود حسن "زناري" - عمرو الحلوانى - مصطفى جمال - أحمد فتحي حمزة "فيليكس" - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا -أحمد "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".