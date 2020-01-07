فيديو.. بيراميدز يهزم الإسماعيلى فى الدورى بهدف دودو الجباس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الـ12 بالدورى. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 19، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة. بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد مجدى خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أحمد أيمن خط الوسط: محمد بيومى – عماد حمدى أمامهم: بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: محمد الشامى Advertisements على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد حمدى زكى – حازم مرسى. كما أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله المواجهة الدراويش، والذى ضم كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل دونجا خط الهجوم: جون أنطوي وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - إبراهيم حسن - عبد الله بكري - عمر العيوني - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور، وخرج من قائمة المباراة في هذه المواجهة، لاعب الوسط الشاب محمود حمادة.

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