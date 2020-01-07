شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ طارق حامد بمقر حفل الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، فى مقر حفل أفضل لاعب فى أفريقيا المقام حاليًا فى سهل حشيش بمدينة الغردقة، بعد خسارة لقب أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية والذى توجه بها الجزائرى يوسف بلايلى.

ويتنافس على جائزة أفضل أفريقي، لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى، وظهرت الألعاب المائية والمناظر الخلابة والألعاب النارية بمقر الحفل الذى انطلق منذ قليل.



طارق حامد

ووصل جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحفل الذى تستضيفه مدينة الغردقة وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.

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كما وصل أيضًا كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى والفنانة المصرية يسرا والعديد من نجوم كرة القدم العالمية.. مثل البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.

ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.