شاهد.. إيتو يظهر بالكرة الذهبية الأفريقية في "عرض البحر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الكاميرونى صامويل إيتو نجم المنتخب الكاميرونى السابق، بالكرة الذهبية الأفريقية على متن "ياخت" فى البحر الأحمر، متجهًا إلى مقر حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، الذى سينطلق بعد قليل فى سهل حشيش بمدينة الغردقة، ومن المقرر أن يقوم الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و2004 و2005 و2010 بتقديم حفل توزيع الجوائز. ووصل جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحفل الذى تستضيفه مدينة الغردقة وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى. Advertisements كما وصل أيضًا كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى والفنانة المصرية يسرا والعديد من نجوم كرة القدم العالمية.. مثل البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.

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