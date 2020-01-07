شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الألعاب النارية تزين سماء الغردقة قبل انطلاق حفل الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيّنت الألعاب النارية سماء مدينة الغردقة، قبل انطلاق حفل أفضل لاعب فى أفريقيا الذى يقام بسهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى، وظهرت الألعاب المائية والمناظر الخلابة والألعاب النارية بمقر الحفل الذى سينطلق فى التاسعة مساء اليوم، كما بدأت النجوم فى التوافد استعدادًا للمشاركة فى الحفل.

يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والرياضية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى "فيفا" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "الكاف"، وكامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة بجانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

كما يحضر البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي نجح في قيادة "الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الذي قاد "أحفاد الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر الشهر الماضي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.

ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.





























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