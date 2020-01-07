كامل أبو علي: كريستيانو رونالدو يرغب فى زيارة مصر

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ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال، بالإضافة إلى النجم العربي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب في المسابقات الأفريقية المحلية للأندية يتنافس عليها الثلاثي طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، وأنيس البدري نجم منتخب تونس والترجي.
أما جائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا يتنافس الثلاثي جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومعين شعباني المدير الفني للترجي التونسي.
وحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والرياضية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى "فيفا" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "الكاف"، وكامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة بجانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
كما يحضر البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي نجح في قيادة "الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الذي قاد "أحفاد الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر الشهر الماضي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.
ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و2004 و2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.
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