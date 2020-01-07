شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو علي: كريستيانو رونالدو يرغب فى زيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كامل أبو علي، رجل الأعمال، إن نجاح حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأفضل في عام 2019، والذى يقام في مدينة الغردقة نتاج كل القائمين عليها، موضحًا في تصريحات لقناة أون سبورت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي يريد زيارة مصر، موضحًا أنه سيوجه له الدعوة في الصيف المقبل لزيارة مصر.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال، بالإضافة إلى النجم العربي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب في المسابقات الأفريقية المحلية للأندية يتنافس عليها الثلاثي طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، وأنيس البدري نجم منتخب تونس والترجي.

أما جائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا يتنافس الثلاثي جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومعين شعباني المدير الفني للترجي التونسي.

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