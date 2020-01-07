شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد: تنظيم حفل جوائز "كاف" مبهر.. ومصر بلد رائع وجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن شعوره بالفخر بالتواجد فى مصر وتحديدًا فى الغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، قائلاً: "مصر بلد رائع وكل شىء هنا رائع وجميل ويدعو للفخر والسعادة".

وتابع رئيس الكاف فى تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن مصر قادرة على تنظيم واستضافة أى حدث رياضى موضحًا أن رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر رجل محترف وقادر على إبهار الجميع.

ووصل جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحفل الذى تستضيفه مدينة الغردقة وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.

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كما وصل أيضًا كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى والفنانة المصرية يسرا والعديد من نجوم كرة القدم العالمية.. مثل البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.

ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و2004 و2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.