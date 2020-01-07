بالفيديو.. موقف طريف لـ"كامل أبو علي" أثناء حفل تسليم جوائز الأفضل بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
شهد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 201، موقف طريف لرجل الأعمال كامل أبو علي، الذي يستضيف الحفل في أحد المنتجعات التابعة له في الغردقة.
ويستضيف منتجع سهل حشيش، الحدث الرياضي الأفريقي، بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية والعالمية.
وتقدم أبو علي للمكان المخصص للإعلان عن المنتخب الأفضل في أفريقيا لعام 2019، لكنه في المرة الأولى كشف عن الاسم الخاطئ حيث ذكر أن الأفضل هو منتخب الكاميرون.
موقف كامل أبو علي واجهه العديد من علامات التعجب من جانب الحاضرين، ليحاول على الفور تعديل الأمور وتفادي ما حدث.
واوضح أبو علي أنه أخطأ موجها اعتذاره للحاضرين في قاعة الحفل، مؤكًدا أنه قرأ ورقه خاصة بالجائزة السابقة، ليعلن بعد ذلك أن منتخب الجزائر هو المنتخب الأفضل في أفريقيا لعام 2019.
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