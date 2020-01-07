محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تعرض مراسل أحد القنوات الناقلة لحفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن عام 2019 لموقف محرج خلال أجرائه لقاءً مع دولوريس أفييرو والدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف فريق ليفربول.
المراسل سأل والده كريستيانو عن رأيها في الأجواء بالحفل المُقام في مدينة الغردقة لترد عليه بإنها لا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية "I do not speak English"، قبل أن يعيد سؤالها مرة ثانية فردت مرة أخرى ضاحكة إنها لا تُجيد اللغة الإنجليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر "I do not speak English".. بالفيديو: والدة رونالدو تُحرج مراسلاً في حفل الأفضل بأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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