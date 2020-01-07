أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: تُوج المدافع المغربي الدولي أشرف حكيمي نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب لعام 2019. وأعلن عن فوز صاحب الـ21 عاما بالجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية. وتفوق حكيمي على النيجيريين صامويل تشوكويزي وفيكتور أوسيمين لاعبي فياريال الإسباني وليل الفرنسي على الترتيب واللذين وصلا معها إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة. وكان حكيمي توج بالجائزة في العام السابق 2018 أيضا فيما توج بها أوسيمين من قبل في عام 2015.

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