الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بخسارة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا، مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره الإسماعيلي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 بالدوري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 لصالح فريق بيراميدز عن طريق اللاعب دودي الجباس.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 19 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة من المركز الرابع الذي يحتل الاتحاد السكندري.

وعلى الجانب واصل الإسماعيلي نزيف النقاط وتجمد رصيده عند 14 نقطة بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

ولعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من: محمد مجدي، ابراهيم ابو زيد، باهر المحمدي، محمود البدري، أحمد أيمن، عماد حمدي، محمد بيومي، سيلفا، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.

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وعلى الجانب الأخر يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي، عمر جابر،كانون، محمد حمدي، نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق، عبد الله السعيد، اريك تراوري، اسلام عيسى، جون أنتوي.

ملخص المباراة

في الدقيقة 38 أخطا مجدي حارس الإسماعيلي وكاد يكلف فريقه هدف، لولا تدخل مدافعي الفريق لإنقاذ الموقف، بعد فشله في التعامل مع الكرة ووصولها لعمر جابر الذي كان قريبا من التسجيل داخل منطقة الجزاء.

وكاد يحرز عبد الله السعيد الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة 55، بعدما استخدم سلاح التصويب من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت بأقدام المدافعين وخرجت لركلة ركنية.

وأهدر دي سيلفا لاعب الإسماعيلي فرصة سهلة بشكل غريب أمام المرمى في الدقيقة 73، بعد عرضية سحرية من محمد صادق داخل منطقة الجزاء لكن اللاعب سددها بشكل غريب أعلى العارضة.

وسجل دودي الجباس الهدف الأول لفريق بيراميدز مع حلول الدقيقة 80، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد، حولها الجباس في الشباك قبل أن يصل الحارس للكرة.