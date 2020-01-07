طارق حامد يخسر.. بلايلي أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

خسر النجم المصري الدولي طارق حامد متوسط ميدان الزمالك جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا لعام 2019 لصالح الجزائري يوسف البلايلي.

وتنافس اللاعب المصري مع ثنائي الترجي التونسي في العام الماضي يوسف البلايلي الذي انتقل إلى أهلي جدة، وأنيس البدري.

طارق حامد ساهم في تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية، بينما قاد أنيس البدري ويوسف البلايلي الترجي للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ترشح طارق حامد للجائزة تتويجها لمجهوده المبذول خلال العام الماضي وقيادة الزمالك لأول لقب قاري منذ عام 2003.