رئيس الكاف: تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا أكثر من رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب احمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن سعادته للتواجد في مصر، مؤكدًا أن تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019 أكثر من رائع.

ويستضيف منتجع سهل حشيش، الحدث الرياضي الأفريقي، بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية والعالمية.

وأضاف أحمد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت قبل بداية الحفل:" سعيد لما يحدث هنا في الغردقة وهذا انطباع رائع كرئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وتابع:" سعيد انا التقى الناس هنا وأرى هذا التنظيم الرائع، بالطبع راضي جدا عن عملية التنظيم".

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وفي سياق متصل علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على حفل تنظيم الأفضل في أفريقيا لعام 201 قائلا:" هنا احتفال كبير لكرة القدم".

وأكمل:" من يزور مصر عليه العودة مرة اخرى، فكل شيء رائع هنا".

وعن توقع للفائز بالأفضل في عام 2019 رد قائلا:": دعنا ننتظر ما ستسفر عنه النتيجة، فأنا أتحدث كرئيس للاتحاد الدولي".

وأتم إنفانتينو تصريحاته:" هذا العام سنرى افريقيا تقدم أفضل اللاعبين للعالم".