جمال بلماضي يتحدث عن فرصه للفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سعادته للتواجد في حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019.
ويستضيف منتجع سهل حشيش، الحدث الرياضي الأفريقي، بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية والعالمية.
وقال بلماضي في تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت:" هنا تبدو الأمور على اهبة الاستعداد، أقطاب كرة القدم متواجدة اليوم ما يُطفي عليه صفة وقوة".
وعن حظوظه للفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019، أكد بلماضي أنه لا يهمه ليس وضعه فهو يشغله وضع ومكانة المنتخب الجزائري.
وتابع:" الأهم هو وضع المنتخب الجزائري في أفريقيا وهو ما يجعلني فخور أن نضع المنتخب على الطريق الصحيح".
وأتم تصريحاته:" أتمنى أن يفوز رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي بجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2019".
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