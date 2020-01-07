محمد رمضان: "كاف" قام بدعوتي لحفل الأفضل.. وصلاح سفير لمصر في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مشاركته في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في أفريقيا 2019، وقام عماد متعب مهاجم الأهلي ومصر الأسبق بتقديم الدعوة له للمشاركة في مباراة إعتزاله.

وتستضيف مدينة الغردقة حفل "كاف" للأفضل في أفريقيا 2019.

وقال محمد رمضان في تصريحات لقناة "أون سبورت" "الأجواء عظيمة ومشرفة، ونحن معتادين أننا رمز لأفريقيا، عندما تنظم مصر أي حدث، فما يحدث هو أقل واجب، هذا هو المتوقع من مصر الذي فاق كل التوقعات".

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وتابع "نحن دائما نقوم بالدعاء لمحمد صلاح، ربنا يحميه، هو سفير لنا، نتمتى له التوفيق دائما".

"تلقيت دعوتي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتلك هي المفاجأة، بعد حصولي على المطرب الأكثر جماهيرية في أفريقيا، سعيد بالتواجد، لكن حزين أن الدعوة ليست من مصر".

"فخور بكل تأكيد بتواجدي ويجب أن نكون خير ممثلين لمصر في هذا الحدث الكبير، التنظيم أكثر من رائع، تلك هي مصر، أشكر كل القائمين على هذا الحدث".

وعلى جانب أخر، قال عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق "انتظرك في مباراة إعتزالي".