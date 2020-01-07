أشرف حكيمي يعلق على إمكانية عودته لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد الإسباني المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني، على إمكانية عودته إلى الفريق الملكي بعد نهاية إعارته لـ"BVB" في نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وقال حكيمي، على هامش حضور حفل كاف للأفضل في أفريقيا 2019: "سعيد بوجودي في مصر لحضور هذا الحدث الهام".

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وأضاف: "لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، سأستمر على هذا المستوى مع فريقي دورتموند وسأبذل كل الجهد لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

وأتم قائلا: "المهم ما هو أفضل لي وعائلتي خلال الفترة الحالية".

يُذكر أن صاحب الـ21 عاما مرشح لحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة السمراء، ويعد من الأعمدة الأساسية مع فريقه في بداية الموسم الجاري بعد تسجيل ستة أهداف وصناعة مثلهم في جميع المسابقات.