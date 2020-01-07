أشرف حكيمي أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2019

فاز أشرف حكيمي لاعب المغرب وبوروسيا دورتموند الألماني، بلقب أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2019.

وحرص حكيمي على القدوم لسهل حشيش بالغردقة لحضور حفل الأفضل بصحبة أسرته.

وكان النجم المغربي، قد وصل إلى مقر إقامة الحفل، برفقة أسرته، وذلك بعدما ترشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في قارة أفريقيا، ليتنافس مع النيجيري صامويل تشوكويزي،

جناح فريق فياريال الإسباني، والإيفوارى فيكتور أوسيمين مهاجم ليل الفرنسي.

جاء ذلك خلال التواجد في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي تنظمه مصر، بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار الأفضل في القارة السمراء 2019.