أحمد أحمد من حفل «الكاف»: تنظيم مصر لاختيارات الأفضل في إفريقيا حدث عظيم

أعرب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تشرفه بتنظيم مصر لاحتفالية الأفضل في افريقيا عن عام 2019.

وقال رئيس الكاف خلال كلمته، في افتتاحية الحفل «شرف لي أن استقبلكم في مدينة الغردقة، هذا المكان السياحي الرائع، بحضور نجوم وأساطير العالم من أجل اختيار الأفضل في إفريقيا».

وواصل «أتقدم بالشكر لكل من شارك في هذا العمل، وأطلب منكم أن تحيوا كامل أبو علي رجل الأعمال، على مابذله من جهد في إنجاز هذا الحدث التاريخي الذي لن ينسى إطلاقاً، وأود أن أشكر

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، لوفائه بوعده في حضور هذه الاحتفالية، كما أشكر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواجده، وأشكر مقدمي الحفل صامويل إيتو، والمذيعة ومريم أمين».واختتم « نقوم حالياً كاتحاد إفريقي بمتابعة برنامج تم إعداده من 3 سنوات، من أجل النهوض بمستقبل الكرة الإفريقية في كافة المجالات، اليوم معنا اساطير الكرة في الماضي، والحاضر، أشكركم على حضوركم، ووجودكم في هذا الحفل شرف ودعم كبير للرياضة الإفريقية شكراً لكم».

ويشهد الحفل حضور كوكبة من رموز الرياضة على المستوى الدولي والقاري، على رأسهم السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى على رأس الحاضرين، ومعهما كافو بطل العالم مع منتخب البرازيل ويورى جوركاييف بطل العالم مع فرنسا بجانب الأرجنتينى خوان فيرون والإنجليزى ستيف مكمنمان والبرتغالى نونو جوميز والسعودى سامى الجابر، والمصرى أحمد حسام ميدو واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

وزار أساطير الكرة العالمية جامعة القاهرة وأقيمت مباراة بينهم على ملعب خماسى أمام أبوالهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مساء أمس الإثنين.

كما وصل للغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، والذي يقدم فعاليات الحفل، رفقة المذيعة مريم أمين.