شاهد.. الجماهير تنعي خميس العويران في مباراة الأهلي والهلال

حرصت جماهير الهلال على نعي، خميس العويران لاعب المنتخب السعودي والهلال السابق الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك خلال مباراة أهلي جدة والهلال رافعيين لافتات تحمل عبارة "رحمك الله ياخميس".

وقاد العويران وسط الهلال لمدة 10 أعوام أعوام وكانت مسيرته حافلة بالبطولات والإنجازات الرياضية، حيث حقق خلال الـ10 أعوام قرابة الـ15 بطولة تنوعت ما بين المحلية والخليجية والعربية والقارية، وبعد انتقاله إلى الاتحاد ساهم

في فوز الأخير بلقب دوري أبطال آسيا 2005 كما ساهم في تحقيقه العديد من الألقاب المحلية.

وكانت قد إنتهت مباراة الهلال السعودي وأهلي جدة اليوم بفوز الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليحتل الهلال وصافة الدوري برصيد 27 نقطة، ويأتي الأهلي رابعا برصيد 23 نقطة.