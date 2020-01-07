منافس طارق حامد..يوسف البلايلي أفضل لاعب داخل أفريقيا

حصد الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، لقب أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة رسميا.
وتسلم جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الجائزة نيابة عنالبلايلي الذي تغيب لارتباطه بمواجهة أهلي جدة مع الهلال في الدوري السعودي.
وتوج البلايلي بدوري أبطال أفريقيا مع فريقهالسابق، الترجي التونسي، قبل رحيله إلى أهلي جدة، وكأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده الجزائر، الذي توج بها في مصر.
وتنافس مع البلايلي، طارق حامد لاعب الزمالك والمنتخب الوطني، وأنيس البدري لاعب الترجي والمنتخب التونسي.
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