في ظل غيابهما..محمد صلاح يشارك بتدريبات ليفربول ومحرز أساسي مع مان سيتي

ينطلق بعد قليل حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019، المقامة، في مدينة سهل حشيش، بالغردقة، حيث يقام الحفل في تمام التاسعة مساء اليوم على مسرح عائم بحضور العديد من الأساطير والنجوم في الكرة الأفريقية والعالمية.

وترشح كلا من: محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز باللقب من

اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد لاعب الزمالك وانيس البدري لاعب الترجي التونسي.

شهد الحفل الجاري حاليًا، بالغردقة، غياب محمد صلاح، ورياض محرز عن الحفل، بعد تأكد الثنائي من عدم فوزهما بجائزة الأفضل في أفريقيا 2019، وأقترابها من أسد التيرانجا ساديو ماني، بعد

تقديمه موسم كبير على صعيد المنتخب وفريقه.

نشر ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة من تدريبات الريدز استعدادا لمواجهة توتنهام المقرر لها السبت القادم، وظهر محمد صلاح في التدريبات الفريق الجارية حاليًا وسط غيابه عن حفل الأفضل.

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على الجانب الآخر، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانسشتر سيتي منذ قليل تشكيل فريقه أمام مانشستر يونايتد، بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وشهد تواجد الجزائري رياض محرز أساسيًا في المباراة.