شاهد.. الهلال يقسو على الأهلي بثلاثية في قمة الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على نظيره أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
افتتح أهداف اللقاء سالم الدوسري لاعب الهلال في الدقيقة 37، بعد استغلال كرة مرتدة من حارس الأهلي ليسدد من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وفي الدقيقة 45، استطاع أهلي جدة أن يحرز هدف التعادل عن طريق لاعبه عمر السومة، بعد أن استغل خطأ دفاعي من قبلالهلال ليتوغل داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.
ثم في الدقيقة 70 استطاع جوميز مهاجم الهلال أن يضيف الهدف الثاني لفريقه، بعد خطأ دفاعي من قبل
وفي الدقيقة 90 أكد علي آل بليهي فوز فريقه ليسجل الهدف الثالث من رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك أهلي جدة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال ثلاثة نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يتجمد رصيد أهلي جدة عند 23 نقطة محتلا المركز الرابع.
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