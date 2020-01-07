سجل اللاعب السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة الهدف السابع له في الدوري أمام فريق الهلال في المباراة الجارية الآن بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين. الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين. وبعد هذا الهدف وصل عمر السومة إلي الهدف 101 له في الدوري السعودي حتي الآن، ليصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تلك البطولة. الآن، ليصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تلك البطولة. وانضم السوري عمر السومة إلي صفوف الأهلي في صيف 2014 قادماً من القادسية الكويتي في صفقة هي الأفضل على مستوى الأجانب بالنسبة لهم خلال السنوات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عمر السومة أكثر أجنبي تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.