وصول ساديو ماني حفل الأفضل في أفريقيا

وصل السنغالي ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، منذ قليل لحفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019، المقامة،في مدينة سهل حشيش، بالغردقة.

ويقام الحفل في تمام التاسعة مساء اليوم على مسرح عائم بحضور العديد من الأساطير والنجوم في الكرة الأفريقية

والعالمية.

وترشح كلا من: محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد لاعب الزمالك وانيس البدري لاعب الترجي التونسي

ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.

ويعد ماني الأقرب لحصد الجائزة لهذا العام، لأول مرة في مسيرته الكروية ، منذ ترشحه لأول مرة في عام 2016 والذي توج بها النجم الجزائري رياض محرز حينها، حيث ترشح في عامي 2017، و2018 والذي توجا فيهما محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.