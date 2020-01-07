سمير كمونة مديرًا فنيًا لفريق جمهورية شبين

وقع سمير كمونة نجم دفاع النادي الأهلي الأسبق على عقود تدريب نادي جمهورية شبين حتى نهاية الموسم الجاري خلفاً لمحمد رشيد مدرب الفريق السابق. مدرب الفريق السابق. ويعاون كمونة في الجهاز الفني الجديد هيثم حسين مدرب عام وأحمد جمعة مدرب مساعد وعدلي محجوب مدرب حراس المرمي. جمعة مدرب مساعد وعدلي محجوب مدرب حراس المرمي. وينتظر أن يبدأ كمونة مهمته مع الفريق يوم الخميس المقبل، وقال إنه يطمح في الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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