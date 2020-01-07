منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يفوز على نيجيريا 3 / 0 في ثاني مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقامة حاليا في الكاميرون. ثاني مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقامة حاليا في الكاميرون. وكان منتخبنا قد خسر في المباراة الأولى أمام كينيا 3 / 1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدات الطائرة تفزن على نيجيريا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.