بث مباشر | حفل الكاف “توزيع جوائز أفضل لاعب في أفريقيا 2019”

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لحفل الكاف لتوزيع جوائز أفضل لاعب في أفريقيا 2019، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء 7-1-2020 في مدينة الغردقة المصرية.

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