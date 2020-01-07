اهداف مباراة الهلال والاهلي فى الدوري السعودي

انتهي كلاسيكو السعودية اليوم الثلاثاء 7-1-2020 بفوز الهلال بثلاثية رائعة امام الاهلي على ملعب جامعه الملك سعود “محيط الرعب”، فى المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ليرفع الهلال رصيده الى النقطة 27 فى المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الاهلي عند النقطة 23 فى المركز الرابع.
افتتح سالم الدوسري اهداف المباراة فى الدقيقة 37، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ثم تعادل الاهلي عن طريق نجمه السوري عمر السومة فى الدقيقة 45، بعد ان استغل هفوة دفاعية قاتلة من الدفاع الهلالي.
في الشوط الثاني تقدم الهلال من جديد فى الدقيقة 71 عن طريق مهاجم الفريق بافيتيمبي جوميز من تسديدة يسارية قوية على يمين حارس مرمي الاهلي.
حسم الهلال لقاء القمة فى الدقيقة 90 بالهدف الثالث عن طريق البديل على البليهي، جاء من ركنية نفذها الايطالي جوفينكو وحولها البليهي برأسية الى دون اي رقابة من دفاع الاهلي.
اليكم اهداف مباراة الهلال والاهلي اليوم فى الدوري السعودي..
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