أحمد حسن: صلاح وماني يستحقان لقب أفضل لاعب في أفريقيا

أعرب أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق عن أعتقاده أن محمد صلاح لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي وزميله بالفريق السنغالي ساديو ماني، هما الأحق بالفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لهذا العام، بعد تتويج الثنائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ثاني أقوى بطولة في العالم بعد كأس العالم.
وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء إنه بالرغم من تتويج الجزائري رياض محرز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر مؤخراً إلا أنه يري أن صلاح وماني هما من يستحقان اللقب.
وأضاف أن إقامة حفل الأفضل في قارة أفريقيا داخل مصر رسالة تدل على أن البلاد آمنة.
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