رسميًا | هوفنهايم يضم مؤنس دبور من إشبيلية

أكد نادي هوفنهايم الألماني مساء اليوم الثلاثاء ضم مؤنس دبور، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني.

وأوضح النادي أن المهاجم الإسرائيلي الدولي وقع عقداً مع هوفنهايم يستمر حتى نهاية يونيو .2024

وكانت مجلة “كيكر” أوردت تقريرا في وقت سابق من اليوم عن قرب انتقال دابور إلى هوفنهايم في صفقة تبلغ قيمتها نحو 12 مليون يورو.

وأضافت المجلة أن من المنتظر أن ينضم دابور27/ عاماً/ إلى المعسكر التدريبي للفريق الألماني في ماربيلا والذي يقوده المدير الفني الفريد شرويدر.

كان دابور قد أنتقل من سالزبورج إلى إشبيلية في صيف 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع النادي الإسباني سوى في مباراتين فقط في الدور الأول من الدوري الإسباني.

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من جانبه، قال الكسندر روزن، رئيس هوفنهايم إن “موناس مهاجم ممتاز ورشيق وصاحب رد فعل سريع وتوقيت دقيق وتقنية جيدة كما أنه ينهي الهجمات بشكل خطير”.

وفي نفس السياق، قال شرويدر:” موناس لاعب من طراز خاص سيكون بالتأكيد إثراء للعبنا من خلال إمكاناته وخبرته الدولية”.

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