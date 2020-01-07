مبابي الأغلى في العالم و "صلاح" في المركز الثالث



أعلن مرصد "CIES" لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي).



ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، القائمة التي أعلنها المرصد، وجاء فيها الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في المركز الأول بقيمة 226 مليون إسترليني.



ويليه الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة 190 مليون إسترليني.



وحل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الثالث بقيمة 150 مليون إسترليني، بينما لم يظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في قائمة العشرة الأوائل، التي جاءت كالتالي:



1- كيليان مبابي (سان جيرمان) – 226 مليون إسترليني.



2- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – 190 مليون إسترليني.



3- محمد صلاح (ليفربول) – 150 مليون إسترليني.



4- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 144 مليون إسترليني.



5- ساديو ماني (ليفربول) – 132 مليون إسترليني.



6- هاري كين (توتنهام) – 129 مليون إسترليني.



7- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 114 مليون إسترليني.



8- ليونيل ميسي (برشلونة) – 107 ملايين إسترليني.



9- أنطوان جريزمان (برشلونة) – 105 ملايين إسترليني.



10- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 99 مليون إسترليني.

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