اونلاين | تغطية حية بث مباشر حفل الأفضل في إفريقيا 2019 LIVE عبر ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية حية بث مباشر حفل الأفضل في إفريقيا 2019 LIVE عبر ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعلن مساء اليوم الثلاثاء من مدينة الغردقة عن الفائزين بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " للأفضل في 2019.

وسيبدأ توافد الحضور على السجادة الحمراء في السابعة بتوقيت القاهرة في حين سيبدأ الحفل الفعلي في التاسعة مساءً.

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وسيذاع الحفل على قناتي أون سبورت المصرية وأبوظبي الإماراتية كما سيكون متاحًا عبر منصات " كاف " على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة يوتيوب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .

وينافس محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا العامين الماضيين على الجائزة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

كما ينافس لاعب منتخب مصر والزمالك، طارق حامد، كلا من التونسي أنيس البدري لاعب الترجي التونسي والجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي سابقًا والأهلي السعودي حاليًا على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.