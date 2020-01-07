اونلاين | مشاهدة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا بث مباشر yallakora محمد صلاح يلا شوت ON SPORT

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رابط يلا شوت مشاهدة حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مراسم حفل جوائز الأفضل المنظمة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 في مدينة الغردقة على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق فعاليات وأحداث الحفل في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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يلا شوت مشاهدة بث مباشر حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 الثلاثاء 7/1/2020

تابع لايف حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 مباشر، حيث يبدو الصراع مشتعلاً للغاية من أجل نيل الكرة الذهبية الأفريقية عن العام الماضي 2019، بعدما قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتقليص عدد المرشحين إلى ثلاثة فقط لا غير في القائمة النهائية، على أن يفوز واحد منهم فقط لا غير في نهاية المطاف بهذه الجائزة رفيعة المستوى.

ولا يبدو الوضع مماثلاً بالنسبة إلى النجم الجزائري رياض محرز أحد أبرز نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

حيث حقق محارب الصحراء بدوره العديد من الإنجازات في العام الماضي 2019 مع مانشستر سيتي، ويكفي الإشارة إلى التتويج بأربعة ألقاب كاملة مع مانشستر سيتي على الصعيد المحلي، إلا أن ذلك لن يكفيه في نهاية المطاف بسبب قلة المشاركة في المباريات بصفة أساسية بعكس الثنائي الآخر، ويبقى الإنجاز الأهم بالنسبة إلى رياض محرز، هو قيادة منتخب الجزائر من أجل الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر.