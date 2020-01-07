رياضة | أبو تشت يواجه "نجع سعيد" في نصف نهائي مراكز شباب بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو تشت يواجه "نجع سعيد" في نصف نهائي مراكز شباب بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مركز شباب أبوتشت، في الواحدة من ظهر الأربعاء، نظيره فريق مركز شباب نجع سعيد، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي لدوري مراكز شباب قنا، في نسخته السابعة، التي يستضيفها ملعب مركز شباب المعنا.

يذكر أن فريق مركز شباب أبو تشت، تأهل عن المجموعة الرابعة، بعد تصدره للمجموعة برصيد 27 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مركز شباب هو صاحب المركز الثاني.

على الجانب الاخر، جاء تأهل فريق مركز شباب نجع سعيد، عن المجموعة الثالثة، بعد تصدره برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق المراشدة صاحب المركز الثاني.

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يعد تأهل فريق أبوتشت للمربع الذهبي، هو السادس منذ انطلاق البطولة، فضلا عن حصوله على بطولة المحافظة مرّتين، بينما تأهل نجع سعيد هو الثاني منذ انطلاق البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1_نجع سعيد 25 نقطة

2_المراشدة 22 نقطة

3_ابومناع 14 نقطة

4_الوقف 10 نقاط

5_الشيخ علي 8 نقاط

6_السماينه 6 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

1- أبوتشت 27 نقطة

2- هو 18 نقطة

3- القارة 18 نقطة

4- فرشوط 17 نقطة

5- الكرنك 4 نقاط

6- الحلفاية 3 نقاط